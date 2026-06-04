El Grup LEGO ret homenatge a Gaudí amb una Sagrada Família de 12.060 bricks

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
El Grup LEGO ha presentat aquest dijous el set LEGO Architecture Sagrada Familia 12.060 bricks, "un nou i detallat model inspirat en un dels edificis més recognoscibles i ambiciosos del món" la finalitat del qual és commemorar el centenari de la defunció d'Antoni Gaudí.
"Dissenyat per reflectir tant l'escala com l'esperit de la visió de Gaudí, el set ofereix als constructors una forma immersiva d'explorar l'arquitectura d'un dels edificis més complexos i cèlebres que s'han concebut", informen en un comunicat.
En total, aquesta construcció compta amb la xifra de 12.060 bricks, la qual cosa el converteix en "el set de construcció LEGO més gran que s'ha llançat, pel nombre de peces".