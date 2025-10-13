El grup de folk Sorguen guanya el XVIII Concurs Sons de la Mediterrània

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup de folk pirinenc Sorguen ha guanyat el XVIII Concurs Sons de la Mediterrània, després d'actuar en la final el 9 d'octubre dins la Fira Mediterrània de Manresa (Barcelona), informen els organitzadors en un comunicat d'aquest dilluns.
Com a guanyadors, actuaran en les pròximes edicions del Festival Tradicionàrius de Barcelona, l'Ethno Catalonia de Banyoles (Girona), el Fimpt de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el Música a la Vila del Vendrell (Tarragona), el FiM de Vila-seca (Tarragona), el Korre K Token de Blanes (Girona) i el Circuit Folc, a més de gravar un disc i participar en l'Obrador d'arrel de la Fira Mediterrània.
El sextet Sorguen, de la Seu d'Urgell (Lleida), beu "de les arrels més profundes dels Pirineus" i compta amb un repertori propi que evoca la naturalesa i la vida a la muntanya a través de l'acordió diatònic, la flauta travessera, la guitarra acústica i tres veus que s'entrellacen en harmonies polifòniques.