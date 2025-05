Un grup de docents es concentra a la Mina de Sant Adrià (Barcelona) per l'agressió a un professor

BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -

Prop de 300 persones s'han concentrat aquest divendres a la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) per protestar contra l'agressió amb arma blanca a un professor de l'Institut Escola la Mina dimarts passat.

Entre els concentrats hi havia representants de l'administració, de diversos sindicats i docents de l'institut i altres centres de la zona, han explicat fonts de la CGT a Europa Press.

La comunitat educativa del centre ha condemnat la violència física que pateixen i ha assegurat que se senten vulnerables per les faltes de respecte, amenaces i agressions físiques i verbals que pateixen "diàriament".

Han exigit responsabilitats per part de l'administració per millorar la convivència al barri, garantir unes condicions "dignes" de seguretat física i emocional, i estratègies per posar fi a la impunitat.

A més a més, la CGT ha criticat la manca de recursos, protocols i suport psicològic per part de l'administració, i asseguren que el de la Mina no és un cas aïllat.