Un grup de docents es concentra davant la seu del PSC a Barcelona per demanar millores laborals

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
Uns 200 docents s'han concentrat aquest dilluns al matí davant la seu del PSC a Barcelona per demanar millores en les seves condicions laborals i salarials, en el marc de la vaga de docents d'aquest dilluns a Catalunya.
Els participants duien xiulets que feien sonar per protestar, a més de pancartes on es podien llegir frases com 'El Govern retalla, l'escola no calla', 'Defensem l'educació pública' i 'Sense docents no hi ha acord de país'; i la seu del PSC estava acordonada pels Mossos d'Esquadra.
La vaga la convoquen Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament i Intersindical-CSC (aquesta última no és present a la taula sectorial), i rebutgen l'acord assolit entre el Govern, CCOO Educació i la UGT en considerar que "no recupera el poder adquisitiu perdut, no garanteix millores reals en ràtios i plantilles i deixa massa mesures pendents de futurs desplegaments".