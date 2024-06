Uns estudiants propalestins bloquegen l'accés al Campus Ciutadella de la UPF

L'activitat acadèmica queda suspesa fins a les 14 hores

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

Diversos estudiants propalestins de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), agrupats dins l'Assemblea Oberta per Palestina, han bloquejat els accessos al Campus Ciutadella per protestar per la inacció en el conflicte obert entre Israel i Palestina a la Franja de Gaza.

Segons han informat fonts de la UPF a Europa Press, cap a les 7.30 els estudiants han tancat els accessos al centre, bloqueig que mantindran fins a les 14 hores i l'activitat lectiva s'ha suspès fins a aquella hora en acord amb l'agrupació estudiantil.

L'acord entre la universitat i els estudiants preveia que els treballadors del centre poguessin accedir al campus, si bé no ho han fet per raons de seguretat en estar bloquejats els accessos, tot i que els estudiants no els han impedit el pas.

Uns 30 estudiants han passat la nit al campus en protesta per la inacció de la universitat davant el conflicte a Palestina, segons han explicat fonts del Moviment Estudiantil de la UPF Ciutadella a Europa Press.

Els estudiants protesten en resposta a la "vergonyosa declaració del consell de govern de la UPF del passat 4 de maig en relació amb el genocidi de Gaza", i la universitat ha suspès l'activitat lectiva.

DEMANEN UNA RESPOSTA "VINCULANT" DE LA UPF

En declaracions a Europa Press, la Clara, una de les portaveus dels estudiants propalestins a la UPF, ha explicat que l'acció d'aquest divendres és per mostrar el seu desacord amb la declaració aprovada pel consell de govern de la UPF, ja que creu que és "una resposta vaga i sense cap mena de contingut vinculant".

Amb el tancament dels accessos pretenen "pressionar un posicionament de la universitat, que es prenguin mesures i que es trenquin relacions amb universitats i empreses d'Israel" de manera efectiva, ja que creuen que amb el text aprovat no es garanteix.

"És una queixa a l'actitud hipòcrita de la universitat, que no fa gaire va rebre la doctora honoris causa Angela Davis i es va atrevir a parlar en favor de Palestina, però en el moment de passar a l'acció no estan donant una resposta contundent com exigim", ha afegit.