Un grup d'ecologistes qualifica el decret de mesures per la sequera com el "cavall de Troia" dels hotelers

Veuen "poc ambicioses" les mesures per al sector turístic



BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ecologista a Catalunya Aigua és Vida ha alertat que el nou decret llei de mesures urgents per la sequera, aprovat dimarts per la Generalitat, és el "cavall de Troia" dels hotelers per poder omplir piscines, ha informat aquest dimecres en un comunicat.

El decret modifica el Pla especial per sequera (PES) per introduir el concepte de refugi climàtic, relaxar les mesures sobre l'ompliment de piscines, fixar un límit de consum d'aigua per plaça en establiments turístics, regular dessalinitzadores portàtils privades i modificar el règim sancionador.

Aigua és Vida qualifica d'insuficients i poc ambicioses les mesures per al sector turístic i consideren que la limitació del sector no ha d'anar lligada al compliment de les dotacions municipals per sequera: "L'esforç de la ciutadania, els establiments i la indústria, no pot suposar una barra lliure al consum d'aigua per part dels turistes".

La plataforma també demana als ajuntaments responsabilitat i rigor a l'hora d'elaborar el cens de refugis climàtics, i apunta que "ha de prevaler el caràcter públic i gratuït" d'aquests espais, que poden incloure biblioteques, centres cívics, parcs i jardins amb punts d'aigua.

Respecte a la regulació de les dessalinitzadores mòbils privades en el decret, la plataforma considera que "és molt greu permetre a actors privats obtenir aigua per a usos particulars i deixar-los al marge de les restriccions" que pateix la resta de la població.