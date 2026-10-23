Actualitzat 23/10/2026 16:50

Un grup d'acampats de Barcelona es manifesta pel centre i ocupa un local

Es tracta d'un immoble buit propietat d'un fons d'inversió, segons els manifestants

Un grup de manifestants davant el local ocupat a Barcelona
EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

Un grup d'unes 30 persones de l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona s'ha manifestat "espontàniament" aquest divendres al matí pel centre de la ciutat i ha ocupat un local buit del carrer Calàbria que, segons consideren, és propietat d'un fons d'inversió.

La mobilització ha començat cap a les 12.30 a la plaça Catalunya i, després de tallar alguns carrers de la capital catalana, han arribat a les 13.40 al carrer Calàbria a la cruïlla amb València.

Segons ha explicat a Europa Press l'Arteko, un dels membres de l'acampada, l'objectiu de la mobilització era "obrir" el local i l'edifici que hi ha al damunt per ocupar-lo.

De fet, ha explicat que dues famílies fa dues setmanes que hi viuen, però l'objectiu era "obrir-lo totalment".

DESPLEGAMENT DELS MOSSOS

Ha indicat que la seva intenció, ara com ara, és concentrar-se a l'exterior de l'edifici i ha assegurat que ja estan cridant la ciutadania per les xarxes socials perquè s'adhereixin a la lluita.

Algunes furgonetes dels Mossos d'Esquadra s'han desplegat a la zona i, segons l'Arteko, han identificat algunes persones.

La Guàrdia Urbana de Barcelona manté tallat al trànsit en aquest punt del carrer Calàbria.

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