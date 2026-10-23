Un grup d'acampats de Barcelona es manifesta pel centre i ocupa un local

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Un grup d'unes 30 persones de l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona s'ha manifestat "espontàniament" aquest divendres al matí pel centre de la ciutat i ha ocupat un local buit del carrer Calàbria que, segons consideren, és propietat d'un fons d'inversió.
La mobilització ha començat cap a les 12.30 a la plaça Catalunya i, després de tallar alguns carrers de la capital catalana, han arribat a les 13.40 al carrer Calàbria a la cruïlla amb València.
Segons ha explicat a Europa Press l'Arteko, un dels membres de l'acampada, l'objectiu de la mobilització era "obrir" el local i l'edifici que hi ha al damunt per ocupar-lo.
De fet, ha explicat que dues famílies fa dues setmanes que hi viuen, però l'objectiu era "obrir-lo totalment".
DESPLEGAMENT DELS MOSSOS
Ha indicat que la seva intenció, ara com ara, és concentrar-se a l'exterior de l'edifici i ha assegurat que ja estan cridant la ciutadania per les xarxes socials perquè s'adhereixin a la lluita.
Algunes furgonetes dels Mossos d'Esquadra s'han desplegat a la zona i, segons l'Arteko, han identificat algunes persones.
La Guàrdia Urbana de Barcelona manté tallat al trànsit en aquest punt del carrer Calàbria.