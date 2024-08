El grup català The Tyets farà una gira europea amb tres dates a l'octubre

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

El grup de música català The Tyets farà una gira europea amb tres dates a les ciutats d'Estocolm (Suècia), Basilea (Suïssa) i Hamburg (Alemanya) els dies 11, 12 i 13 d'octubre, respectivament.

"Per uns dies serem el fuet que et porta un trosset de Catalunya quan ets lluny de casa", ha anunciat el grup en una publicació en 'X' aquest dimecres recollida per Europa Press.

L'any passat el grup ja va fer una gira europea amb concerts a Brussel·les (Bèlgica), Dublín (Irlanda), Londres (Anglaterra) i Copenhaguen (Dinamarca), i per acabar l'any actuarà al Sant Jordi Club de Barcelona el 15 i el 16 de novembre.