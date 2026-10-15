Dept. torna amb noves cançons i concerts després de 12 anys d'inactivitat

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup català Dept. ha publicat, després de 12 anys d'inactivitat, el senzill 'Brindarem', i ha anunciat nous concerts a Barcelona.
La banda actuarà a la sala La Cabra de Vic (Barcelona) el 21 de novembre i a la Sala Wolf de Barcelona el 18 de desembre, informa la discogràfica Halley Records en un comunicat d'aquest dijous.
'Brindarem' és una cançó de pop amb la qual la banda reivindica l'"autenticitat" i el vincle entre els seus membres, i és el primer avançament d'un EP que publicaran a principis de novembre.