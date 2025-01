El grup Bright Eyes actuarà el 9 de juliol a Barcelona

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -

La banda nord-americana Bright Eyes actuarà el 9 de juliol a la sala Apolo de Barcelona dins la gira europea per presentar el seu àlbum 'Five dice, All threes', ha informat aquest dimarts la promotora Live Nation en un comunicat.

Les entrades per al concert de Bright Eyes, formada per Conor Oberst, Mike Mogis i Nate Walcott, es posaran a la venda divendres.

'Five dice, All threes', desè àlbum d'estudi de la banda en una carrera de gairebé tres dècades, ha comptat amb col·laboracions com Cat Power, el cantant del grup The National Matt Berninger, i d'Alex Orange Drink, de la banda The So So Glos.