Grup 62 publicarà a la tardor una història de Catalunya des de l'òptica de les dones

FUNDACIÓN UNICAJA - Arxiu
BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
Grup 62 ha presentat aquest dimecres les seves novetats literàries de cara a la tardor amb el llibre 'Història de les dones. Una nova història de Catalunya' (Edicions 62), amb la direcció de la catedràtica d'Història Contemporània Montserrat Lluch, que repassa el passat de Catalunya des d'una mirada femenina.
En més de 600 pàgines, el volum, que es publicarà a l'octubre, recupera un centenar d'episodis en diferents àmbits en els quals les dones van tenir un protagonisme decisiu en la conformació de la societat catalana.
Altres novetats que presentaran els segells de Grup 62 seran les novel·les 'El preu de nèixer' (Proa), de Laura Gost; 'Buidar la casa' (Columna), de Care Santos; 'Les conseqüències' (Proa) de Pere Antoni Pons; 'L'antropòloga' (Edicions 62) d'Ada Castells; la biografia de Maria Barbal 'Paraules per al silenci' de Carme Arenas, i el poemari d'Anna Gual 'Plena de dons' (Proa), totes al setembre.
A l'octubre, a més d''Història de les dones', els segells del grup publicaran 'Malaveïna' (Columna), de Martí Gironell; 'Marques que marquen' (Pòrtic), de Ramon Solsona; 'Nit blava a Ginebra' (Proa), d'Eva Comas-Arnal; el poemari 'La possibilitat' (Proa), d'Andreu Gomila; l'obra pòstuma 'Per Barcelona' (Destino), de Lluís Permanyer; l'estudi sobre Gabriel Ferrater 'La mala missió' (Empúries) de Dolors Oller, i la biografia de Ferran Torrent 'Entre els llibres i la vida' (Columna) a càrrec de Salvador Ortells.
Al novembre, es publicaran dos volums de l''Obra completa' (Edicions 62) de Màrius Torres; 'Cuina l'hivern' (Columna) d'Ada Parellada; 'Concert d'estiu' (Proa) de Josep Sebastià Pons; la biografia 'Amadeu Hurtado, l'eminència grisa' (Pòrtic) de Joan Safont, i l'assaig 'Contra l'orriolisme' d'Antoni Vives.