El gruix de l'incendi declarat a Aiguamúrcia (Tarragona) es trasllada a Querol i Pontons

TARRAGONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -
El gruix de l'incendi declarat aquest diumenge a Aiguamúrcia (Tarragona) es trasllada a Querol i Pontons a última hora de la tarda, s'han cremat unes 114 hectàrees de superfície forestal arbrada, i la continuïtat forestal de la zona és "extremadament gran", per la qual cosa la superfície afectada pot créixer molt.
Ho ha declarat el sotsinspector d'Agents Rurals, Toni Mestres, en declaracions a Sant Jaume dels Domenys sobre les 20.00 al costat del cap de la regió d'emergències de Bombers de la Generalitat a Tarragona, Albert Castellet.
Castellet ha detallat les prioritats: "Del flanc dret ens queda l'últim terç i del flanc esquerre també ens queda l'últim terç. Encara estan actius", i ha afegit que la feina durant la nit se centrarà a estabilitzar aquestes parts.
CAUSES: NO DESCARTEN CAP HIPÒTESI
Sobre les causes, Mestres ha dit que hi ha diverses línies d'investigació: "Encara no descartem cap hipòtesi".
Mestres ha agraït "el gran treball que fan els ajuntaments" fent franges perimetrals per contenir el foc, i ha posat com a exemple les que Querol va fer l'any passat.
Tots dos han insistit a demanar que es mantingui el confinament de tots els veïns durant la nit.