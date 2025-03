La grip a Catalunya se situa per sota del nivell baix de transmissió i continua en descens

La incidència és de 153 casos per cada 100.000 habitants

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

La transmissió de la grip a Catalunya ha continuat en marcat descens en la novena setmana epidemiològica de l'any, entre el 24 de febrer i el 2 de març, després de situar-se per sota del nivell baix de transmissió.

La incidència ha estat de 153 casos per cada 100.000 habitants, davant els 238 de la setmana anterior, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recollides aquest dimarts per Europa Press.

Les hospitalitzacions amb mostra positiva per la grip també registren un descens, un 77% de les quals són en més grans de 60 anys.

Continua així la fase descendent, que es mantindrà durant les pròximes setmanes després de superar el punt àlgid epidèmic.

IRA, JA A NIVELL BASAL

La incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 583 afectats per cada 100.000 habitants, la qual cosa equival a 47.320 casos, després de situar-se en el nivell basal de transmissió.

La distribució de virus mostra la grip com la més predominant (26,2% de les mostres), seguit del rinovirus (19,2%), el coronavirus (11,2%) i el VRS (4,6%).

En la població pediàtrica, predomina la grip A (20,4% de les mostres), seguida de la grip B (9,9%), l'adenovirus (7,2%) i el VRS (3,3%).

LA COVID I EL VRS

El nivell de transmissió del SARS-CoV2 es manté estable a nivell basal amb una incidència estimada de 8 casos per cada 100.000 habitants, igual que les hospitalitzacions per aquest virus, un 91% de les quals són en més grans de 60 anys.

En el cas del VRS, el nivell de transmissió continua en descens amb 27 casos per cada 100.000 habitants, com també ho fan les hospitalitzacions per aquest virus, un 41% de les quals són en infants de menys de 2 anys.