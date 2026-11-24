David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La grip a Catalunya ha registrat un lleu descens i s'ha mantingut en el nivell basal de transmissió durant la 47a setmana epidemiològica de l'any, del 16 al 22 de novembre.
La incidència estimada és de 43 (18-69) casos per cada 100.000 habitants, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recollides aquest dimarts per Europa Press.
CONJUNT D'IRA
El conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) s'ha mantingut estable, amb 556 afectats per cada 100.000 habitants, equivalent a 45.338 casos d'IRA, que se situa per sota el nivell basal de transmissió.
La distribució de virus mostra el rinovirus com el més predominant (31,2% de les mostres), seguit del 'Parainfluenza' (10,2%) i de la grip (7,8%).
En infants, la positivitat dels multitestos mostra la grip A com el més circulant (20,3%), seguit de l'adenovirus (6,1%) i del VRS (5,8%).
COVID I VRS
El SARS-CoV-2 es manté en descens i a nivells baixos de transmissió, amb una incidència estimada de 39 (14-63) casos per cada 100.000 habitants.
La incidència estimada del virus respiratori sincitial (VRS) puja i es manté a nivell basal, amb una incidència estimada de 17 (1-34) casos per cada 100.000 habitants.
IMMUNITZACIÓ
La cobertura vacunal entre els més grans de 80 anys davant la grip és del 59%, i davant la covid-19 del 48%.
En infants de 6-59 mesos, la cobertura contra la grip és del 36%; davant el VRS, és del 94,2% en els nascuts d'abril a setembre, i del 84,8% en els nascuts d'octubre a maig, amb una cobertura total del 92,7%.