HISPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS - Arxiu
BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La grip a Catalunya ha registrat un creixement però s'ha mantingut a nivell basal durant la 46a setmana epidemiològica de l'any, del 9 al 15 de novembre.
La incidència estimada és de 57 (32-82) casos per cada 100.000 habitants, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya recollides aquest dimarts per Europa Press.
CONJUNT D'IRA
El conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) té un "lleu descens", amb 555 afectats per cada 100.000 habitants, equivalent a 45.438 casos d'IRA, que se situa per sota el nivell basal de transmissió.
La distribució de virus mostra el rinovirus com el més predominant (25% de les mostres), seguit del ParaInfluenza (10,8%) i de la grip (10,2%).
En infants, la positivitat dels multitestos mostra la grip A com el més circulant (18,8%), seguit de l'adenovirus (5%).
COVID I VRS
El Sars-Cov2 es manté a nivells baixos de transmissió, amb una incidència estimada de 38 (17-58) casos per cada 100.000 habitants.
La incidència estimada del virus respiratori sincitial (VRS) es manté a nivell basal, en què la incidència estimada se situa en 9 (1-20) casos per cada 100.000 habitants.