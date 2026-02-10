La grip a Catalunya continua en descens i per sobre del nivell baix de transmissió

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
La incidència estimada és de 55 casos per cada 100.000 habitants
BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -
La grip a Catalunya ha continuat baixant durant la sisena setmana epidemiològica de l'any, del 2 al 8 de febrer, i se situa per sobre el nivell baix de transmissió, igual que la setmana anterior.
La incidència estimada és de 55 casos per cada 100.000 habitants, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recollides aquest dimarts per Europa Press.
La variant predominant segons les últimes dades disponibles, corresponents a la setmana 2, és el subtipus A(H3N2) variant K (95,7%), per sobre de l'A(H1N1pdm09) (4,3%).
CONJUNT DE LES IRA
La incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 574 afectats per cada 100.000 habitants, equivalent a 47.053 casos d'IRA, per sota del nivell basal de transmissió.
La distribució de virus mostra el rinovirus com el més predominant (26,2% de les mostres), seguit del VRS (21,7%), del coronavirus humà (12,9%) i de la grip (9,7%).
En la població pediàtrica, la positivitat dels multitestos mostra el VRS com el més circulant (16,3% de les mostres), seguit de la grip A (7,6%).
COVID I VRS
La incidència estimada del VRS ha registrat un "lleu descens", situat en el nivell de transmissió baix, mentre que el Sars-Cov2 es manté estable a nivells baixos de transmissió.
Els ingressos en llits convencionals també han registrat un descens; aquesta setmana el 86% dels ingressos per grip --i tots els ingressos per Sars-Cov2-- han estat en més grans de 60 anys, i el 51% dels ingressos per VRS, en menors de 4 anys.
IMMUNITZACIÓ
La cobertura vacunal contra la grip és del 68% per als més grans de 80 anys i del 54% per a les persones d'entre 70 i 79 anys, mentre respecte a la covid-19 és del 55% per als més grans de 80 anys i del 39% per a les persones d'entre 70 i 79 anys.
En infants d'entre 6 i 59 mesos, la cobertura contra la grip és del 43%; contra el VRS, és del 94,3% en els nascuts entre abril i setembre, i del 86,9% en els nascuts entre octubre i maig, amb una cobertura total del 91,8%.