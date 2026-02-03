La grip a Catalunya continua en descens i per sobre del nivell baix de transmissió

La incidència estimada és de 52 casos per cada 100.000 habitants
BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La grip a Catalunya ha continuat en descens durant la cinquena setmana epidemiològica de l'any, del 26 de gener a l'1 de febrer, i es manté per sobre del nivell baix de transmissió.
La incidència estimada és de 52 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la setmana anterior la xifra era de 102 casos, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recollides per Europa Press.
Segons les darreres dades disponibles, corresponents a la segona setmana, predomina la circulació del subtipus A(H3N2) variant K (95,7%), per sobre de l'A(H1N1pdm09) (4,3%).
CONJUNT D'INFECCIONS
La incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 563 afectats per cada 100.000 habitants, equivalent a 46.197 casos d'IRA, el qual se situa situa per sota del nivell basal de transmissió.
La distribució de virus mostra el rinovirus com el més predominant (26,2% de les mostres), seguit del VRS (21,4%), del coronavirus humà (12,9%) i de la grip (9,5%).
En la població pediàtrica, la positivitat dels multitestos mostra el VRS com el més circulant (18,6% de les mostres), seguit de la grip A (10,6%).
COVID I VRS
La incidència estimada del VRS ha registrat un "lleu ascens", amb 121 casos per cada 100.000 habitants respecte als 88 de la setmana anterior.
El Sars-Cov2 es manté a nivells baixos de transmissió, amb predomini del subtipus NB.1.8.1 (67%) segons dades de la setmana 3.
Els ingressos en llits convencionals han registrat un descens, els quals suposen el 89% d'ingressos per grips en els més grans de 60 anys, i el 54% dels ingressos per VRS en els menors de 4.
COBERTURA VACUNAL
La cobertura vacunal contra la grip és del 68% per als més grans de 80 anys i del 54% per a les persones d'entre 70 i 79 anys, mentre que respecte a la covid-19 és del 55% per als més grans de 80 anys i del 39% per a persones d'entre 70 i 79 anys.
En infants d'entre 6 i 59 mesos, la cobertura contra la grip és del 43%; contra el VRS, és del 94,3% en els nascuts entre abril i setembre, i del 86,9% en els nascuts entre octubre i maig, amb una cobertura total del 91,8%.