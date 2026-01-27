La grip a Catalunya continua en descens i per sobre el nivell baix de transmissió

La incidència estimada és de 102 casos per cada 100.000 habitants
BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -
La grip a Catalunya ha seguit en descens durant la quarta setmana epidemiològica de l'any, del 19 al 25 de gener, i continua per sobre el nivell baix de transmissió.
La incidència estimada és de 102 casos per cada 100.000 habitants, segons les dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recollides per Europa Press.
Les últimes dades disponibles, corresponents a la primera setmana, mostren un predomini del subtipus A(H3N2) variant K (74,2%) per sobre l'A(H1N1pdm09) (25,8%).
CONJUNT DE LES IRA
La incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) ha estat de 540 afectats per cada 100.000 habitants, equivalent a 43.807 casos d'IRA per sota el nivell basal de transmissió.
La distribució de virus mostra el rinovirus com el més predominant (19,6% de les mostres), seguit de la grip (19%) i el VRS (16,3%).
En la població pediàtrica, la positivitat dels multitestos mostra el VRS com el més circulant (21,2% de les mostres), seguit de la grip A (18,2%).
VRS I COVID
La incidència estimada del VRS ha registrat un lleu ascens, amb 88 casos per cada 100.000 habitants, la qual cosa podria indicar que s'està "a prop" de superar el pic epidèmic, mentre que el Sars-Cov2 es manté estable en nivells baixos de transmissió.
Els ingressos en llits convencionals també registren un descens, en què el 92% són per grip de persones mé sgrans de 60 anys, i el 67% de casos per VRS en menors de 4 anys.
COBERTURA VACUNAL
La cobertura vacunal de la grip és del 68% per als més grans de 80 anys i del 54% en persones d'entre 70 i 79 anys, mentre que la de covid-19 és del 55% en els més grans de 80 anys i del 39% per a les persones d'entre 70 i 79 anys.
En infants d'entre 6 i 59 mesos, la cobertura de la grip és del 43; la del VRS, és del 94,3% en els nascuts entre abril i setembre i del 86,9% en els nascuts entre octubre i maig, la qual cosa representa una cobertura total del 91,8%.