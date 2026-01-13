La grip a Catalunya continua en descens i per sobre el nivell baix de transmissió

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
La incidència estimada és de 170 casos per 100.000 habitants
BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La incidència estimada de la grip continua en descens durant la segona setmana epidemiològica de l'any, del 4 a l'11 de gener, amb 170 casos per 100.000 habitants, havent superat ja el pic epidèmic.
La setmana anterior la xifra era de 248 casos per cada 100.000 habitants, la qual cosa suposava un nivell moderat de transmissió, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recollides aquest dimarts per Europa Press.
El subtipus de grip predominant --segons les últimes dades disponibles, corresponents a la setmana 51 del 2025-- és l'A(H3N2) variant K (87%), per sobre de l'A(H1N1pdmo09) (4,3%).
CONJUNT D'IRA
La incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 590 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 47.858 casos, per sobre del nivell basal de transmissió.
La distribució de virus mostra la grip com el més predominant (28,8% de les mostres), seguit del VRS (16,4%); en població pediàtrica, la positivitat dels multitests mostra la grip A com la més circulant.
GRIP I VRS
La incidència estimada del VRS es manté en ascens amb 97 casos per cada 100.000 habitants.
Així mateix, el Sars-Cov2 es manté estable a nivells baixos de transmissió amb una incidència estimada de 8 casos per cada 100.000 habitants.
Els ingressos en llits convencionals també registren un descens, amb un 80% d'ingressos per grip en persones més grans de 60 anys, i un 55% dels ingressos per VRS van ser en menors de 4 anys.
COBERTURA VACUNAL
La cobertura vacunal de la grip és del 68% per als més grans de 80 anys i del 54% per a persones entre 70 i 79 anys, mentre que la de la covid-19 és del 55% en més grans de 80 anys i del 39% per a les persones entre 70 i 79 anys.
En infants d'entre 6 i 59 mesos, la cobertura és del 42% en el cas de la grip, mentre que la del VRS és del 94,3% per als nascuts entre abril i setembre i del 88,5% per als nascuts entre octubre i maig (un total del 92,5%).