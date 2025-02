La grip a Catalunya continua en descens i baixa el nivell de transmissió

La incidència és de 369 casos per cada 100.000 habitants

BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

La transmissió de la grip a Catalunya ha continuat en marcat descens durant la sisena setmana epidemiològica de l'any, del 3 al 9 de febrer, i se situa en el nivell de transmissió alt, respecte al molt alt de la setmana anterior.

La incidència és de 369 casos per cada 100.000 habitants, una baixada respecte als 442 de la setmana 5, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recollides per Europa Press.

Les hospitalitzacions amb mostra positiva per grip també registren un descens, que són un 70% en els més grans de 60 anys.

La fase descendent continuarà durant les pròximes setmanes, després d'haver superat el pic epidèmic.

LES IRA CONTINUEN MODERADES

La incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 868 afectats per cada 100.000 habitants, equivalent a 70.426 casos d'IRA, mantenint-se en el nivell moderat de transmissió.

La grip continua sent el virus més predominant (42,5% de les mostres), seguit del rinovirus (14,4%), del coronavirus humà (11,3%) i del VRS (4%).

En la població pediàtrica, la positivitat dels multitestos mostra la grip B com la més circulant (28,2% de les mostres), seguida de la grip A (26%) i del VRS (3,8%).

COVID I VRS

El nivell de transmissió del Sars-Cov2 es manté estable a nivell basal, amb una incidència estimada de 16 casos per cada 100.000 habitants, igual que el nombre d'hospitalitzacions, un 92% de les quals van ser en més grans de 60 anys.

La transmissió del VRS es manté en descens amb 34 casos per cada 100.000 habitants, havent-se superat el pic epidèmic en la setmana 1 de l'any; les hospitalitzacions amb mostra positiva per VRS també es mantenen en descens, un 21% de les quals en menors de 2 anys.