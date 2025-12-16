La grip a Catalunya continua en ascens i es manté en nivell molt alt de transmissió

Es registren 764 casos per cada 100.000 habitants
BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -
La incidència estimada de la grip a Catalunya s'ha mantingut en ascens durant la 50a setmana epidemiològica de l'any --del 8 al 14 de desembre--, mantenint la tendència de les últimes 7 setmanes i continuant en nivell molt alt de transmissió.
En concret, s'han registrat 764 casos per cada 100.000 habitants, amb un predomini del subtipus A(H3N2) variant K (80%) en la setmana 48, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recollides aquest dimarts per Europa Press.
La tendència d'ascens de la incidència d'aquesta temporada s'ha registrat abans de manera "molt marcada" respecte a la temporada anterior, i la incidència actual supera àmpliament el pic de les tres temporades anteriors.
En aquest nivell epidèmic, segons els documents oficials del Ministeri de Sanitat i la Generalitat, es recomana l'ús de la mascareta quirúrgica als centres sanitaris i sociosanitaris.
CONJUNT DE LES IRA
La incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 1.152 afectats per cada 100.000 habitants, la qual cosa equival a 93.518 casos d'IRA, que supera així el nivell molt alt de transmissió.
La distribució de virus mostra la grip com el més predominant (66% de les mostres), seguit del rinovirus (10,8%), del coronavirus humà i del VRS (4,7% cadascun), mentre que en la població pediàtrica, la positivitat dels multitestos mostra la grip A com la més circulant (62,3%), seguit del VRS (6,1%).
El VRS es manté en ascens des de fa 6 setmanes, superant el nivell basal amb una incidència estimada de 54 casos per cada 100.000 habitants, mentre que el Sars-Cov2 es manté estable a nivells baixos de transmissió.
Els ingressos en llits convencionals segueixen la mateixa tendència: tots els ingressos per covid i el 76% dels ingressos per grip són en els més grans de 60 anys, mentre que el 67% dels que van ser per VRS eren en menors de 4 anys.
IMMUNITZACIÓ
La cobertura vacunal contra la grip és del 66% per als més grans de 70 anys i del 53% per a les persones d'entre 70 i 79 anys, mentre que en el cas de la covid-19 és del 55% en els més grans de 80 anys i del 39% per a les persones d'entre 70 i 79 anys.
En els nens d'entre 6 i 59 mesos, la cobertura contra la grip és del 40%; respecte a la immunització del VRS, la cobertura acumulada és del 94% en els nascuts entre abril i setembre, i del 69,6% en els nascuts entre octubre i maig, amb una cobertura total del 88,3%.