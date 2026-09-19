Grifols reforça el seu programa de maneig de l'Alzheimer amb dades de pràctica clínica real

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Amplia l'evidència sobre recanvi plasmàtic terapèutic amb reposició d'albúmina
BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
Grifols ha reforçat el seu programa Ambar ('Alzheimer Management by Albumin Replacement') amb noves dades de pràctica clínica real que amplien l'evidència disponible, en pacients amb malaltia d'Alzheimer, sobre l'aplicabilitat del recanvi plasmàtic terapèutic amb reposició d'albúmina.
L'estudi Ambar ha demostrat ralentir en un 61% la progressió de la malaltia en persones amb Alzheimer lleu i moderat en comparació de pacients no tractats, informa Grifols en un comunicat d'aquest dissabte.
El programa es desenvolupa conjuntament amb Ace Alzheimer Center Barcelona a través de l'Ambar Center de Barcelona, i el protocol Ambar ha començat a aplicar-se a l'Hospital HM Sanchinarro (Madrid) i la Clínica Juaneda (Palma).
A més, la companyia catalana manté converses amb altres centres hospitalaris d'Espanya per explorar la incorporació progressiva d'aquest protocol en nous hospitals.
A la reunió Anual de la Societat de Neurologia (SEN), que se celebrarà a Sevilla del 17 al 21 de novembre, es presentaran noves dades de pràctica clínica real del programa Ambar.
UN "COMPLEMENT VALUÓS"
La fundadora i Sènior Medical Advisor d'Ace Alzheimer Center Barcelona, Mercè Boada, ha afirmat que l'evidència procedent de la pràctica clínica real és un "complement valuós" a les dades obtingudes en els assajos clínics.
També contribueix a "ampliar el coneixement" sobre aquest abordatge terapèutic i la seva implementació en pacients amb malaltia d'Alzheimer.
DADES "ESSENCIALS"
El vicepresident de l'àrea de neuro-innovació de Grifols, Antonio Páez, ha assegurat que les dades obtingudes en la pràctica clínica habitual són "essencials" per seguir aprofundint en el coneixement de l'Alzheimer i el potencial dels diferents abordatges terapèutics.
"Aquestes dades contribueixen a ampliar el coneixement científic sobre la malaltia i a seguir explorant noves opcions que puguin millorar l'atenció i la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i les seves famílies", ha afegit.