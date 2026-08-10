Grífols conclou la fase clínica de l'assaig SPARTA sobre el dèficit de la proteïna Alfa-1

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Grífols ha conclòs la fase clínica de l'assaig SPARTA, destinat a avaluar l'eficàcia clínica i la seguretat d'un fàrmac per a pacients amb emfisema associat al dèficit de la proteïna Alfa-1, produïda pel fetge.
Es tracta de "l'estudi més gran aleatoritzat, de doble cec i controlat amb placebo realitzat fins a dia d'avui en teràpia de reemplaçament per a pacients amb Alfa-1 i emfisema", segons ha informat aquest dilluns la farmacèutica en un comunicat.
L'estudi, en el qual han participat 345 persones, s'ha dut a terme en 37 centres de 16 països i ha utilitzat la densitometria pulmonar mitjançant tomografia computada (TC) com a variable principal d'eficàcia.
La companyia ha assegurat que es tracta de l'únic estudi de tres anys en dèficit d'Alfa-1-antitripsina que genera evidència clínica longitudinal a través de densitometria per TC, el mètode "més sensible" per detectar la progressió de l'emfisema.
Grífols preveu tenir els resultats preliminars de l'estudi "a finals del 2026".
ALFA-1
L'Alfa-1 és un trastorn genètic que pot donar lloc a la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), un grup de malalties respiratòries que inclou l'emfisema.
Aquesta afecció es pot desenvolupar quan un pacient presenta nivells baixos d'AAT, una proteïna protectora que contribueix a preservar la funció pulmonar.
Malgrat ser el factor de risc genètic conegut més freqüent de la MPOC, l'Alfa-1 continua sent "significativament infradiagnosticat a tot el món", segons Grífols.