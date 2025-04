El Grec obrirà amb 'Le Petit Cirque' i tindrà 90 espectacles en el primer any de Martín Ruiz

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El 49è Festival Grec de Barcelona, que se celebrarà del 26 de juny al 4 d'agost, obrirà amb l'espectacle 'Le Petit Cirque', dels creadors Marie i Yoann Bourgeois juntament amb la cantautora Pomme, una edició amb 90 espectacles amb autors com William Kentiridge, Sidi Larbi Cherkaoui i Tiago Rodrigues i que serà la primera amb Leticia Martín Ruiz com a directora.

En la roda de premsa de presentació aquest dimecres del Teatre Grec, amb l'alcalde Jaume Collboni i el regidor de Cultura Xavier Marcé, la directora ha dit que vol fer créixer el festival ampliant el treball en xarxa.

El Grec comptarà aquesta edició amb obres d'autors internacionals com Max Richter, Carolina Bianchi i Declan Donnellan, debutants en el festival com Lisaboa Houbrechts, Mario Banushi, Eline Arbo i Ligia Lewis i locals com Helena Tornero, Israel Solà (La Calórica), Lali Álvarez, Lorena Nogal.

Entre els espectacles que tindrà el Grec figuren el concert homenatge a Pau Riba 'Dioptria-55', l'espectacle de carrer 'Teatre de campanya' a Arc de Triomf, 'Ihsani' de Larbi Cherkaoui, 'Faustus in Africa' de Kentridge, 'Hécube pas hécube' de Tiago Rodrigues, i la lectura 'Cartes d'amor' amb Carme Elias, Ramon Madaula i Sílvia Munt, entre molts d'altres.

El festival reivindica tota la ciutat com a escenari, amb més de 50 espais de Barcelona que acolliran el festival i el Teatre Grec com a epicentre, amb la voluntat que "el Grec sigui més Barcelona i que Barcelona sigui un festival", ha dit Martín Ruiz.