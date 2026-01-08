El Grec Festival de Barcelona obrirà l'edició del seu 50è aniversari el 29 de juny

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El Grec Festival de Barcelona inaugurarà el 29 de juny l'edició del seu 50è aniversari, una cita en la qual es convida a reflexionar sobre el sentit de la cultura i la creació artística en el present, i que desplegarà la programació fins al 31 de juliol.
Segons explica l'Institut de Cultura de Barcelona en un comunicat d'aquest dijous, el Grec 2026 es planteja com un exercici viu de mirada al passat per entendre "per què continua sent necessari defensar els espais culturals".
Amb motiu de la campanya de Nadal, el festival ha posat a la venda un any més els seus tiquets i xecs regal i ha venut més de 8.540 entrades mitjançant aquesta modalitat.
S'han venut 1.818 tiquets regal de dues entrades, que equivalen a 3.636 entrades, i 1.226 tiquets regal de quatre entrades, amb un total de 4.904 entrades: aquestes xifres, segons l'organització, "posen de manifest la confiança del públic en el Grec i l'interès pel festival abans fins i tot de conèixer-ne els continguts artístics".
Aquesta edició del Grec serà la segona amb Leticia Martín Ruiz al capdavant i en el 50è aniversari el Grec vol reafirmar el seu paper actual d'"obrir finestres a la creació internacional, donar espai als llenguatges contemporanis i, alhora, escoltar i acompanyar els creadors locals".