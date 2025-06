El Grec obrirà amb la celebració de la naturalesa de 'Le Petit Cirque'

Marc Salicrú dirigirà 'Teatres de campanya_Interferència 02' a l'Arc de Triomf

El Grec Festival de Barcelona obrirà l'edició 2025 amb l'estrena mundial de 'Le Petit Cirque', espectacle de Marie i Yoann Bourgeois i Pomme que es podrà veure del dijous 26 al dissabte 28 i amb el qual celebren la naturalesa i el vincle entre l'ésser humà i el medi ambient.

En una roda de premsa aquest dilluns per presentar-ne els detalls, la directora del Grec, Leticia Martín, ha assenyalat que ha estat un "regal" poder comptar amb aquest espectacle per a la inauguració i assegura que ha estat un procés molt especial, en les seves paraules, poder-lo veure créixer.

L'espectacle uneix els ballarins i coreògrafs Marie Bourgeois i Yoann Bourgeois amb la cantant i compositora francesa Pomme, i junts han aconseguit portar a escena l'àlbum conceptual 'Saisons' de Pomme.

En aquest treball, la cantant explora les estacions i els mesos de l'any a través de 12 temes musicals dividits en 4 moviments i, amb la col·laboració de Yoann i Marie Bourgeois, la seva música es trasllada a un espectacle que fusiona teatre, circ i dansa, coproduït amb Les Nuits de Fourvière de Lió (França).

ELS CICLES I LA VIDA

Pomme ha destacat que l'espectacle combina diferents disciplines i aborda idees com les estacions, els cicles, la vida i la mort i el concepte d'"anar recomençant", a més del vincle amb la naturalesa, la cura del medi ambient i la coexistència pacífica, la qual cosa creu que en l'actualitat té més rellevància.

Marie Bourgeois ha celebrat poder presentar aquest espectacle en un espai com el Grec, "tan marcat per energies heterogènies", i destaca la força que té per a ella com a ballarina que la música sigui en directe.

Per la seva banda, Yoann Bourgeois, que és la seva tercera vegada en el Grec, ha assenyalat que la música en directe permetrà al públic adonar-se de la "fragilitat de l'obra", i ha defensat que l'art té la capacitat que les persones es reenamorin de la naturalesa, en les seves paraules.

FENÒMENS NATURALS

'Le Petit Cirque' és una celebració de la naturalesa en què un quartet de corda i un cos d'acròbates acompanyen la veu de Pomme, que interpretarà en directe les seves cançons; i l'escenografia --una pista de circ circular i rotativa-- transformarà l'espai i donarà personalitat als fenòmens naturals.

El muntatge travessa les estacions i projecta quatre visions sobre el mateix personatge, que buscarà el sentit de l'existència mentre lluita per mantenir l'equilibri.

Durant l'espectacle també destacaran les paletes de colors, que seran diferents en funció de cada estació, a més d'un conjunt de paisatges sonors que marcaran cada part de l'espectacle.

'TEATRES DE CAMPANYA_INTERFERÈNCIA 02'

El Grec també ha presentat 'Teatres de campanya_Interferència 02', que es podrà veure el 5 i 6 de juliol a l'Arc de Triomf de Barcelona, i el seu director, Marc Salicrú, destaca que amb aquest espectacle la "ciutat es converteix en partitura" i que compta amb unes 300 persones per dur-lo a terme.

La proposta, amb la qual el creador participarà en la pròxima edició de Fira Tàrrega, és un concert experimental amb sons i imatges de la ciutat, amb el qual es convida el públic a mirar el paisatge urbà amb ulls nous i a redescobrir-lo.