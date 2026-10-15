Granollers (Barcelona) guarda un minut de silenci pel menor mort durant les pluges

AJUNTAMENT DE GAVÀ - Arxiu
BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Granollers (Barcelona) ha guardat aquest dijous al matí un minut de silenci en memòria del Rami, el menor de 12 anys que s'ha localitzat sense vida aquest dimecres a la tarda a la platja de Gavà (Barcelona) i que els Bombers buscaven després d'11 dies desaparegut pel temporal de pluges del 4 d'octubre.
En un comunicat a X recollit per Europa Press, l'ajuntament del municipi ha lamentat "profundament" la seva mort i ha expressat el seu condol i suport a la família i a les persones que l'estimaven després d'un acte encapçalat per l'alcaldessa Alba Barnusell i al qual han assistit veïns i representants dels serveis d'emergències que han participat en la recerca.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cadàver localitzat a la platja de Gavà (Barcelona) corresponia al menor, després que un pescador comuniqués aquest dimecres a la tarda hi havia un cos surant a l'aigua.