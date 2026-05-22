El Gran Teatre del Liceu de Barcelona celebra 25 anys d'El Petit Liceu amb una proposta immersiva

ANTONI BOFILL - GRAN TEATRE DEL LICEU
BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona celebrarà els 25 anys d'El Petit Liceu amb 'Al cor del Liceu', una proposta immersiva familiar que reivindica "la força de la veu humana i la dimensió col·lectiva del cant coral".
L'espectacle, que es podrà veure el 30 i 31 de maig, evoca una faula simbòlica sobre una humanitat que, després d'haver deixat d'escoltar la naturalesa i a si mateixa, viu en un món "fosc i devastat", explica el Liceu en un comunicat d'aquest divendres.
Guiats pel record d'una antiga cançó capaç de despertar la Terra, els supervivents emprenen "un viatge de redescobriment i esperança", en el qual hauran d'unir les seves veus en harmonia.
L'obra compta amb una dramatúrgia dinàmica i immersiva que pretén reforçar "la força expressiva del cor com una de les manifestacions musicals de l'art musical", que portarà el públic fins al cor de l'òpera.
'Al cor del Liceu' té dramatúrgia i direcció d'escena de Marc Rosich; direcció musical de Pablo Aassante; arranjaments i composició musical de Jordi Cornudella; coreografia de Roberto G. Alonso; il·luminació de Sylvia Kuchinow; vestuari i espai escènic de Joana Martí; locució d'Ester Cort, i ambientació de vestuari de Giulia Grumi i Joana Martí.