El Gran Teatre del Liceu acull una producció 'camp' de 'Le nozze di Figaro' a càrrec de Marta Pazos

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
El Gran Teatre del Liceu acollirà, del 5 al 21 de juny, una nova producció de 'Le nozze di Figaro' de Mozart a càrrec de Marta Pazos, inspirada en l'estètica 'camp', informa en un comunicat d'aquest dijous.
Pazos s'ha inspirat en el llibre 'Notes on Camp' de Susan Sontag per construir un proposta estètica "on el color i la llum evolucionen segons cada escena", i defineixen emocionalment l'acció dramàtica.
Les 14 funcions comptaran amb la direcció de Giovanni Antonini i un repartiment format per Luca Pisaroni i Alejandro Baliñas, com a Figaro; Sara Blanch i Anna Prohaska, com a Susanna, i Andrè Schuen i Samuel Hasselhorn, com a comte, entre d'altres.
La directora d'escena ha treballat amb l'escenògraf Max Glaenzel en un "univers visual exuberant i colorista" que reflecteix, amb ironia i precisió, la jerarquia social del segle XVIII.
La posada en escena converteix el palau dels Almaviva en un gran pastís de noces, on cada capa reflecteix "una jerarquia, un paper o un conflicte".
Sota una aparença festiva s'amaga una estructura de poder rígida que els personatges intenten "desafiar, preservar o capgirar".