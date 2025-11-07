El Gran Recapte d'aliments a Catalunya clou la seva primera jornada amb participació similar a 2024

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El Gran Recapte, la campanya solidària dels bancs d'aliments de Catalunya, ha tancat la seva primera jornada aquest divendres amb unes dades de participació similar a les de 2024, i els productes s'han traslladat a una nau del Port de Barcelona, on un total de 2.800 voluntaris dividits en torns els classificaran per tipologia i caducitat.
La directora del Banc d'Aliments, Elisabet Viladomiu, ha qualificat d'"extraordinària" la primera jornada, i ha assegurat estar contenta després del primer dia de recaptació, informa l'entitat en un comunicat.
"El Gran Recapte torna a ser un moment molt especial per al poble català", ha dit Viladomiu, que ha indicat que aquest dissabte serà un altre dia llarg en el qual es preveu fred i pluja, per la qual cosa s'anima a la ciutadania a participar per aconseguir les 1.500 tones recollides en l'edició passada.