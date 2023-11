El Gran Recapte d'Aliments aconsegueix 7.000 voluntaris i reitera la crida a la participació

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Recapte d'Aliments que impulsa la Fundació Banc dels Aliments per a la recollida d'aliments per a persones en risc d'exclusió social i pobresa ha cridat a la participació de voluntaris per aconseguir els resultats d'edicions anteriors quan té 7.000 persones inscrites.

L'edició d'aquest 2023, que se celebrarà el 24 i 25 de novembre i continuarà oberta fins al 30 de novembre per a donacions econòmiques, ha aconseguit 7.000 voluntaris fins aquest divendres, un 50% del total de voluntaris necessaris, informa en un comunicat.

Les persones interessades a participar com a voluntàries en algun dels punts de recollida d'aliments s'hi poden inscriure a través del web granrecapte.com.