El Gran Recapte comença a Catalunya amb més de 2.000 punts de recollida i 15.000 voluntaris

BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA
BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El 18è Gran Recapte, impulsat pels bancs d'aliments de Catalunya, ha començat aquest divendres amb més de 2.000 punts de recollida i 15.000 voluntaris amb el focus en les "noves pobreses", una realitat que afecta cada vegada més famílies que, malgrat tenir feina, no disposen de prou recursos per cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació.
La campanya, que es desenvolupa aquest divendres i dissabte, manté el format mixt de les últimes edicions, que combina la recollida física de productes alimentaris amb les donacions econòmiques destinades a la compra i posterior distribució d'aliments, informa el Banc dels Aliments en un comunicat.
El Gran Recapte ha tingut el mercat del Clot com l'espai d'inici de la campanya, amb l'assistència de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Ramon Moreno, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, i la directora, Elisabet Viladomiu.
COLLBONI
Collboni ha incidit en les noves formes de pobresa perquè hi ha veïns que "passen dificultats per accedir a una alimentació de qualitat, malgrat tenir una feina estable, i han de triar entre comprar aliments i pagar factures o el lloguer de casa".
L'alcalde ha afirmat que les administracions públiques han de treballar per "garantir que no s'hagi de fer aquesta elecció".
El conseller Raúl Moreno ha destacat que la pobresa i la vulnerabilitat alimentària "no són problemes individuals, sinó reptes col·lectius i que quan una família no pot garantir una alimentació adequada, tota la societat en surt perjudicada".
Fatjó-Vilas ha assegurat que la meitat de les persones que viuen de lloguer no tenen prou recursos per cobrir les necessitats després de pagar el pis, i Viladomiu ha agraït la participació del voluntariat del Gran Recapte i de les persones que donaran aliments i diners durant el cap de setmana.
Dels 15.000 voluntaris, 10.500 es despleguen als punts de recollida de Barcelona, 2.200 a Tarragona, 1.200 a Girona i 1.100 a Lleida.
ALIMENTS I DONACIONS
Els aliments que els bancs d'aliments sol·liciten en les donacions físiques són principalment llet, oli, arròs, pasta, llegums i conserves de peix, carn i productes infantils (també per a lactants).
Les donacions econòmiques es poden fer aquest divendres i dissabte a les caixes o fins al 29 de novembre al web del Gran Recapte, a través de bizum i, com a novetat aquest any, al telèfon 900898076.