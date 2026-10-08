El Gran Recapte 2026 posarà el focus en les "noves pobreses" els propers 13 i 14 de novembre

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El Gran Recapte 2026 del Banc dels Aliments de Catalunya, que se celebrarà els propers 13 i 14 de novembre, estarà dedicat a les conegudes com a "noves pobreses" que, segons afirmen, han portat a milers de famílies a necessitar el suport de les donacions d'aliments davant de l'increment del cost de la vida.
Segons explica el Banc d'Aliments en un comunicat aquest dijous, l'objectiu d'aquesta 18 edició és mobilitzar a 17.000 voluntaris, que ja es poden apuntar tant individualment com en grup a la pàgina del Gran Recapte.
L'objectiu de la iniciativa és aconseguir recursos per les 170.000 persones que, mensualment, recorren a les diferents entitats per obtenir aliments i, per a això, Catalunya comptarà amb més de 2.100 punts de recollida, a més de la possibilitat de fer aportacions econòmiques a través de Bizum en el 33596.
L'any passat, el Gran Recapte va aconseguir reunir 5,2 milions d'euros tant en donacions econòmiques com en aliments, que van permetre comprar aliments com a oli, llet i conserves, així com altres articles d'alt valor nutritiu, com a peix, carn i ous.
NOVES POBRESES
La presidenta de l'Associació Catalana de Bancs d'Aliments de Catalunya i del Banc de Girona, Carme Casacuberta, ha destacat que aquesta serà la primera vegada que el Gran Recapte es dediqui a una causa per visibilitzar un "tema de país" com les noves pobreses.
El president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha assenyalat que mentre que el preu de l'habitatge és fix, les famílies acostumen a "retallar la despesa en alimentació", la qual cosa reporta un efecte molt negatiu a llarg termini, segons ell.
La directora del Banc de Lleida, Teresa Farré, ha alertat dels nous perfils de pobresa que acudeixen a ells cada mes: "Tenen treball però no arriben a final de mes", ha relatat, fet el qual el president del Banc dels Aliments de Tarragona, Josep Maria Solanes, atribueix a l'habitatge, causant de problemes de salut mental.
Per la seva banda, la directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha fet una crida al voluntariat per motivar les donacions: "Es tracta de dedicar l'estona que dedicaries a veure una o dues pel·lícules", ha assenyalat.