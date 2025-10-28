El Gran Recapte 2025 busca 7.000 voluntaris a falta de dues setmanes

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El 17è Gran Recapte dels bancs d'aliments de Catalunya, que se celebrarà el 7 i el 8 de novembre, busca 7.000 voluntaris a falta de dues setmanes, informa aquest dimarts el Banc dels Aliments en un comunicat.
L'organització ha assegurat que fins ara s'han inscrit prop de 7.200 persones per ser voluntaris, la meitat dels necessaris per garantir l'èxit de la convocatòria, amb el lema 'Ho donem tot'.
El voluntariat són 4 hores en un establiment col·laborador, i els bancs d'aliments constaten que quan hi ha voluntaris "les donacions es multipliquen".