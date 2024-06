El Gran Premi de Fórmula 1 provocarà afectacions a la C-35 del 21 al 23 de juny

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que tindrà lloc al Circuit de Montmeló (Barcelona) del 21 al 23 de juny provocarà afectacions a la C-35 entre Parets (Barcelona) i Granollers (Barcelona).

En una roda de premsa aquest dijous, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat quines mesures es duran a terme per controlar la mobilitat massiva que s'espera durant el pont del 21 al 24 de juny que inclou el Gran Premi de Fórmula 1 i la revetlla de Sant Joan.

El conseller Elena ha anunciat que hi haurà restriccions a la C-35 per als vehicles pesants de divendres a diumenge i per a la resta de turismes de dissabte a diumenge, i ha fet una crida a que "tots els assistents al circuit que puguin facin ús del transport públic".

Interior preveu una operació sortida amb 460.000 vehicles als quals s'afegeixen 120.000 assistents al Gran Premi de Fórmula 1, per la qual cosa s'habilitarà un carril addicional de sortida a l'AP-7 a partir del divendres 21 a la tarda que es mantindrà durant el matí del dissabte 22 per descongestionar el tràfic.

Aquest any s'aplicarà per primera vegada un dispositiu per separar el flux del tràfic que es dirigeixi cap al circuit en relació amb l'aparcament que tinguin assignat amb l'entrada: els que tinguin plaça a les zones A i B hauran d'entrar per la C-17, mentre que els de les zones C i D ho hauran de fer per l'AP-7.