Gracie Abrams actuarà el maig del 2027 al Palau Sant Jordi de Barcelona

Ricardo Rubio / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La cantant nord-americana Gracie Abrams actuarà el 27 i 28 de maig del 2027 al Palau Sant Jordi de Barcelona, informa Ticketmaster en un comunicat d'aquest dijous.
Els concerts seran l'única parada a Espanya i el tancament de la gira europea 'The Look At My Life Tour', que haurà passat per Londres, Amsterdam, Berlín i Estocolm.
Per als xous a Barcelona, l'autora de 'That's So True' i 'I Love You, I'm Sorry' tindrà com a teloner Jake Minch.