Goya.- 'Tardes de soledad', d'Albert Serra, Millor pel·lícula documental en els Premis Goya 2026

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
'Tardes de soledad', d'Albert Serra, Luis Ferrón, Montse Triola i Pedro Palacios, s'ha alçat aquest dissabte amb el Premi Goya 2026 a la Millor pel·lícula documental.
En aquesta categoria també competien les cintes 'Todos Somos Gaza', de Hernán Zin i Yousef Hammash; 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine', de Gaizka Urresti, Julio Díez i Oihana Olea; 'Flores para Antonio', d'Alba Flores, Bruna Hernando, Elena Molina i Isaki Lacuesta; i 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', d'Álvaro Longoria, Francisco Pou, Gerardo Olivares i Ricardo Fernández-Deu.
L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya lliura aquest dissabte els Premis Goya, els guardons més importants que es concedeixen al cinema espanyol, que celebren la seva 40 edició, una cerimònia que té lloc en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).