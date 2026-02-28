Goya.- Susan Sarandon rep el Goya d'Honor: "La vostra lucidesa moral m'ajuda, sóc enmig del caos"

ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS
BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
L'actriu Susan Sarandon ha rebut aquest dissabte a Barcelona el Goya d'Honor en la 40 edició dels premis, en què ha enaltit l'actitud del sector i del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, davant de la situació mundial.
"Tanta lucidesa moral que m'ajuda. Jo sóc enmig del caos i de la repressió, això m'ajuda a sentir-me menys sola, m'ajuda a sentir-me que soc part d'una comunitat major. I us ho agraeixo des del més profund del meu cor. Gràcies", ha afirmat visiblement emocionada l'actriu, que portava en el seu vestit una xapa de 'FREE PALESTINE', que han portat nombrosos convidats a la gala.
La guardonada ha lamentat viure en "aquests dies en què el món està tan dominat per la violència, per la crueltat". "Miro al meu voltant i veig el vostre president i molts artistes d'aquest país que parlen amb tanta lucidesa moral. Gràcies!".
Ha citat Howard Zinn, historiador i filòsof americà, les paraules del qual ha confessat que l'ajuden quan se sent "sobrepassada". "Tenir esperança en temps difícils no és només una actitud romàntica ni ingènua. Se sosté en una veritat essencial. La història de la humanitat no és només una història de crueltat, sinó també de compassió, de sacrifici, de valentia i de bondat. I allò que decidim posar en el centre d'aquesta història tan complexa marcarà les nostres vides", ha dit.
Segons el filòsof, "si triem centrar-nos en la veritat, només en el pitjor, paralitzem la nostra capacitat d'actuar. Però si recordem aquells moments i llocs, que són molts, en què una persona ha obrat amb grandesa, això ens dona l'energia necessària per actuar i almenys tenir la possibilitat de canviar el rumb d'aquest món nostre que gira com una baldufa. I quan actuem, encara que sigui una petita forma de fer-ho, hem d'esperar a un grandiós futur utòpic".
Per això, ha conclòs citant l'autor, "el futur és una successió infinita de presents, i viure avui en aquest present, com nosaltres pensem que els éssers humans han de viure desafiant tot el dolent que ens envolta, és, per se, una meravellosa victòria. Gràcies".
Una emocionada Susan Sarandon ha afegit que és "un honor" formar part d'aquesta vetllada dels Goya i ha manifestat també el seu amor per Espanya: "Adoro Espanya. Sobretot m'encanta Barcelona. M'encanta el vostre art, tots els museus meravellosos, la vostra arquitectura, les persones, el menjar".
FERNANDO MÉNDEZ-LEITE
Prèviament, el director de l'Acadèmia de Cinema, Fernando Méndez-Leite, ha destacat el "enorme plaer" de tancar la seva etapa al capdavant de la institució --ja que hi ha eleccions al juliol-- lliurant el seu Goya internacional "a una actriu de brillant, una actriu diferent a totes que va entrar de la mà de Robert Redford i Billy Wilder al cinema i ens va enlluernar des de llavors amb incomptables interpretacions meravelloses, de la comèdia a la tragèdia, del disbarat còmic al drama més intens, sempre amb una mirada personal i amb un sentit de l'humor incalculable".
Així, ha reconegut "el seu extraordinari talent com a actriu i el seu compromís com a dona" davant d'un auditori dempeus.