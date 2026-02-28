BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Salvador Illa, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, assisteixen la nit d'aquest dissabte a la gala dels 40 Premis Goya, que se celebra a l'Auditori CCIB de Barcelona.
També hi han assistit la vice-presidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el de Transformació Digital, Óscar López, el d'Indústria, Jordi Hereu, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres autoritats.
Nominats i presentadors de la 40 edició de la gala dels Goya han portat en el seu vestit per a la cerimònia capes de síndria amb el lema 'Free Palestine', en la seva majoria, però també pin de banderes o mocadors palestins per denunciar la situació a Gaza, al mateix temps que s'han mostrat "estupefactes" per l'atac d'Estats Units a Israel a Iran.