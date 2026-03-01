Publicat 01/03/2026 01:21

Llista completa dels guanyadors de la 40 edició dels Premis Goya

Alauda Ruiz d'Azúa recull el Goya a Millor Guió Original per 'Los Domingos'
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -

Aquests són els guanyadors de la 40 edició dels Premis Goya:

.- Millor Pel·lícula: 'Los Domingos'.

.- Millor Direcció: Alauda Ruiz d'Azúa, per 'Los Domingos'.

.- Millor Actriu Protagonista: Patricia López Arnaiz, per 'Los Domingos'.

.- Millor Actor Protagonista: José Ramón Soroiz, per 'Maspalomas'.

.- Millor Guió Original: Alaua Ruiz d'Azúa, per 'Los Domingos'.

.- Millor Guió Adaptat: Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira i Yolanda García Serrano, per 'La cena'.

.- Millor Pel·lícula Europea: 'Valor sentimental' (Noruega), de Joachim Trier.

.- Millor Direcció d'Art: Laia Ateca Font, per 'Sirat'.

.- Millor Millor Actriu Revelació: Miriam Garlo, per 'Sorda'.

.- Millor Pel·lícula d'Animació: 'Decorado', d'Alberto Vázquez, Chelo Loureiro, Iván Miñambres i Jose María Fernández de Vega.

.- Millor Direcció Novella: Eva Libertad, per 'Sorda'.

.- Millor Disseny de Vestuari: Helena Sanchís, per 'La cena'.

.- Millor Curtmetratge de Ficció: 'Ángulo muerto', de Cristian Beteta.

.- Millor Curtmetratge Documental: 'El Santo', de Carlo D'Ursi.

.- Millor Curtmetratge d'Animació: 'Gilbert'.

.- Millor Direcció de Fotografia: Mauro Herce, per 'Sirat'.

.- Millor Direcció de Producció: Oriol Maymó, per 'Sirat'.

.- Millor So: Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas, per 'Sirat'.

.- Millor Cançó Original: 'Flores para Antonio', d'Alba Flores i Sílvia Pérez Cruz.

.- Millor Maquillatge i Perruqueria: Ana i Belén López-Puigcerver i Nacho Díaz, per 'El Cautivo'.

.- Millor Pel·lícula Iberoamericana: 'Belén' (Argentina), de Dolores Fonzi.

.- Millor Actor Revelació: Antonio "Toni" Fernández Gabarre, per 'Ciudad sin sueño'.

.- Millor Actor de Repartiment: Álvaro Cervantes, per 'Sorda'.

.- Millor Muntatge: Cristobal Fernández, per 'Sirat'.

.- Millor Música Original: 'Kangding Ray', per 'Sirat'.

.- Millor Pel·lícula Documental: Tardes de soledad', d'Albert Serra.

.- Millors Efectes Especials: Paula Gallifa Rubia i Ana Rubio, per 'Los tigres'.

.- Millor Actriu de Repartiment: Nagore Aramburu, per 'Los Domingos'.

