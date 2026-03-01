David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -
Aquests són els guanyadors de la 40 edició dels Premis Goya:
.- Millor Pel·lícula: 'Los Domingos'.
.- Millor Direcció: Alauda Ruiz d'Azúa, per 'Los Domingos'.
.- Millor Actriu Protagonista: Patricia López Arnaiz, per 'Los Domingos'.
.- Millor Actor Protagonista: José Ramón Soroiz, per 'Maspalomas'.
.- Millor Guió Original: Alaua Ruiz d'Azúa, per 'Los Domingos'.
.- Millor Guió Adaptat: Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira i Yolanda García Serrano, per 'La cena'.
.- Millor Pel·lícula Europea: 'Valor sentimental' (Noruega), de Joachim Trier.
.- Millor Direcció d'Art: Laia Ateca Font, per 'Sirat'.
.- Millor Millor Actriu Revelació: Miriam Garlo, per 'Sorda'.
.- Millor Pel·lícula d'Animació: 'Decorado', d'Alberto Vázquez, Chelo Loureiro, Iván Miñambres i Jose María Fernández de Vega.
.- Millor Direcció Novella: Eva Libertad, per 'Sorda'.
.- Millor Disseny de Vestuari: Helena Sanchís, per 'La cena'.
.- Millor Curtmetratge de Ficció: 'Ángulo muerto', de Cristian Beteta.
.- Millor Curtmetratge Documental: 'El Santo', de Carlo D'Ursi.
.- Millor Curtmetratge d'Animació: 'Gilbert'.
.- Millor Direcció de Fotografia: Mauro Herce, per 'Sirat'.
.- Millor Direcció de Producció: Oriol Maymó, per 'Sirat'.
.- Millor So: Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas, per 'Sirat'.
.- Millor Cançó Original: 'Flores para Antonio', d'Alba Flores i Sílvia Pérez Cruz.
.- Millor Maquillatge i Perruqueria: Ana i Belén López-Puigcerver i Nacho Díaz, per 'El Cautivo'.
.- Millor Pel·lícula Iberoamericana: 'Belén' (Argentina), de Dolores Fonzi.
.- Millor Actor Revelació: Antonio "Toni" Fernández Gabarre, per 'Ciudad sin sueño'.
.- Millor Actor de Repartiment: Álvaro Cervantes, per 'Sorda'.
.- Millor Muntatge: Cristobal Fernández, per 'Sirat'.
.- Millor Música Original: 'Kangding Ray', per 'Sirat'.
.- Millor Pel·lícula Documental: Tardes de soledad', d'Albert Serra.
.- Millors Efectes Especials: Paula Gallifa Rubia i Ana Rubio, per 'Los tigres'.
.- Millor Actriu de Repartiment: Nagore Aramburu, per 'Los Domingos'.