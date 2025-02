Laura Canals i Iván López Hernández, Millors Efectes Especials en els Premis Goya 2025 per 'El 47'

GRANADA 8 febr. (EUROPA PRESS) -

Laura Canals i Iván López Hernández han rebut aquest dissabte el Premi Goya 2025 a Millors Efectes Especials pel seu treball en la pel·lícula 'El 47'.

A aquest guardó també aspiraven Li Xin, per 'Guardiana de Dragones-Dragonkeeper'; Mariano García Marty, Jon Serrano y Juliana Lasunción, per 'La infiltrada'; Raúl Romanillos i Juanma Nogales, per 'La Virgen Roja', i Jon Serrano, Mariano García Marty i David Heras, per 'Marco'.

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya lliura aquest dissabte els Premis Goya, els guardons més importants que es concedeixen en el cinema espanyol, que celebren la seva 39 edició, una cerimònia que té lloc en el Palau de Congressos de Granada.