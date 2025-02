Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, Millor Direcció en els Premis Goya per 'Segundo Premio'

GRANADA 9 febr. (EUROPA PRESS) -

Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez s'ha alçat amb el Premi Goya 2025 a la Millor Direcció per 'Segundo Premi', inspirada en la banda granadina Los Planetas.

Competia amb Pedro Almodóvar, per 'La habitación de al lado' (The Room Next Door); Arantxa Echevarría, per 'La infiltrada'; Paula Ortiz, per 'La Virgen Roja'; i Aitor Arregi i Jon Garaño, per 'Marco'.

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya lliuren aquest dissabte els Premis Goya, els guardons més importants que es concedeixen al cinema espanyol, que celebren la 39 edició al Palau de Congressos de Granada.