Eduard Sola, Millor Guió Original en els Premis Goya 2025 per 'Casa en flames'

GRANADA 9 febr. (EUROPA PRESS) -

Eduard Sola ha rebut el Premi Goya 2025 al Millor Guió Original pel seu treball a 'Casa en flames'.

En aquesta categoria també estaven nominats Alberto Marini i Marcel Barrena, per 'El 47'; Javier Macipe, per 'La estrella azul'; Amèlia Mora i Arantxa Echevarría, per 'La infiltrada'; i Aitor Arregi, Jon Garaño, Jorge Gil Munarriz i Jose Mari Goenaga, per 'Marco'.

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya lliuren aquest dissabte els Premis Goya, els guardons més importants que es concedeixen al cinema espanyol, que celebren la 39 edició al Palau de Congressos de Granada.