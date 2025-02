Clara Segura, Millor Actriu de Repartiment per 'El 47': "Tots vam ser estrangers en algun moment"

GRANADA 8 febr. (EUROPA PRESS) -

Clara Segura ha estat guardonada amb el Goya a Millor Actriu de Repartiment per la seva actuació en 'El 47' i ha afirmat que la terra "no pertany a ningú", i ha demanat rebelar-se "contra les polítiques de la por".

"Aquelles que ens pretenen fer menysprear aquell que és diferent, que arriba d'una altra terra i no poden fer-nos oblidar que tots vam ser estrangers en algun moment, que la terra no ens pertany i només ens acompanya una estona mentre vivim", ha comentat en recollir emocionada el guardó.

L'actriu ha recordat que el paper que fa en 'El 47', Carme Vila, va ser una dona que va realitzar una "revolució silenciosa" en ensenyar a llegir i escriure els veïns de Torre Baró. "Va ensenyar català als nens i a les nenes i també a les dones que no havien tingut accés a l'educació. Tenir accés a un dret fonamental, com l'educació, és tenir l'oportunitat de ser més lliures, de poder pensar, de poder qüestionar i poder rebelar-se", ha dit.

A més, ha dedicat el premi a la seva família i amistats per ajudar-la a "ancorar-se" a la terra. "Aquest premi és per a tot l'equip artístic, tècnic i de producció d'El 47", ha afegit.

En la categoria també estaven nominades Macarena García per 'Casa en Flames', María Rodriguez Soto per 'Casa en Flames', Aixa Villagrán per 'La Virgen Roja' i Nausicaa Bonnín per 'La infiltrada'.

El guardó ha estat lliurat per Susi Sánchez, Natalia de Molina, María León, Eva Llorach i Elena Anaya, totes elles guanyadores d'un Goya.