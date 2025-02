Carlos Apolinario, Millor Direcció de Producció en els Premis Goya 2025 per 'El 47'

GRANADA 8 febr. (EUROPA PRESS) -

Carlos Apolinario ha rebut aquest dissabte el Premi Goya 2025 a la Millor Direcció de Producció pel seu treball en la pel·lícula 'El 47'.

Ha superat Laia Gómez, per 'Casa en flames'; Axier Pérez Serrano, per 'La infiltrada'; Kati Martí Donoghue, per 'La Virgen Roja', i Carlos Amoedo, per 'Segundo premi'.

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya lliuren aquest dissabte els Premis Goya, els guardons més importants que es concedeixen en el cinema espanyol, que celebren la 39 edició, una cerimònia que té lloc en el Palau de Congressos de Granada.