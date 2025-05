El Govern vol aprofitar l'eclipsi solar del 2026 per a la divulgació i el turisme científic

Crearà punts d'observació, dispositius especials de trànsit i campanyes informatives

El Govern de la Generalitat vol aprofitar l'eclipsi solar total que es produirà el 12 d'agost del 2026, i es podrà veure des de bona part del sud de Catalunya, per promoure la divulgació i el turisme científic.

Així ho ha dit la consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, en una trobada amb periodistes en què ha explicat que el Govern té a punt una Comissió Interdepartamental de l'Eclipsi liderada per la seva Conselleria, que comptarà amb l'assessoria científica de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i es portarà als acords de Govern de dimarts vinent.

En vista de la gran mobilització prevista, el Govern crearà punts oficials d'observació, distribuirà ulleres homologades, activarà dispositius especials de trànsit i emergències i engegarà campanyes educatives i informatives, entre d'altres.

DES DE LES TERRES DE L'EBRE

Serà un eclipsi total de sol, és a dir, un alineament total entre el Sol, la Lluna i la Terra, i es produirà exactament a les 20:30 del 12 d'agost del 2026.

Es podrà veure íntegrament a part de les províncies de Lleida i Tarragona, principalment a les Terres de l'Ebre i a localitats com Roquetes (Tarragona).

A d'altres ciutats, com Barcelona o Girona, l'eclipsi serà del 99,7% i del 98,8%, respectivament, però el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), Ignasi Ribas, ha insistit en la diferència respecte a un eclipsi total: "No té res a veure".

Tindrà una durada de fins a un minut i 32 segons, i en produir-se just abans de la posta de sol, només serà observable des de llocs amb bones condicions a l'horitzó oest sense obstacles.

Serà el primer eclipsi total de sol en 120 anys visible des de Catalunya i la resta d'Espanya --l'últim es va produir el 30 d'agost del 1905-- i el primer d'una sèrie de tres eclipsis consecutius visibles des de Catalunya: el 2 d'agost del 2027 hi haurà un altre total de sol visible com a parcial des de Catalunya, i el 26 de gener del 2028, un anul·lar de sol visible des de la mateixa àrea geogràfica.

IMPACTE ECONÒMIC I CIENTÍFIC

Montserrat ha destacat l'oportunitat que suposa un fet així per a la divulgació científica i cultural, ja que és un "esdeveniment pedagògic massiu", i ha apuntat a l'impacte significatiu que pot tenir en l'economia i la logística.

Encara que no tenen una xifra concreta de potencials visitants, sí que preveuen un "gran increment" en l'impacte econòmic directe a la zona, en àmbits com la restauració i els allotjaments, així com un nombre important de desplaçaments, especialment des de l'àrea metropolitana de Barcelona.

En aquest sentit, el Govern crearà punts oficials d'observació i estudia implementar instal·lacions --com carpes-- expressament per l'eclipsi, i informarà dels llocs adequats on serà observable.

El Govern vol promocionar el sistema d'investigació i el patrimoni astronòmic català, des d'entitats com el Parc Astronòmic del Montsec, l'Institut de Ciències de l'Espai (HISSI), el IEEC o, especialment, l'Observatori de l'Ebre, l'únic dins de la franja de totalitat.

Montserrat ha subratllat el component filosòfic i cultural de l'eclipsi, un fenomen gairebé "catàrtic": ha explicat que buscaran col·laborar amb divulgadors i persones destacades de l'àmbit científic i aprofitar l'ocasió per fer difusió en tot el territori català i no només a Barcelona.