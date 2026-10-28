El Govern veu "legítimes" les demandes dels metges i situa la vaga en el marc estatal

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Salut de la Generalitat ha qualificat de "legítimes" les demandes dels metges i ha recordat que la vaga d'aquest dimecres és d'àmbit estatal, la qual cosa asseguren no respon a cap decisió del Govern ni a una retallada de drets o a un empitjorament de les seves condicions laborals a Catalunya.
Salut ha compartit la "necessitat" de seguir millorant les condicions laborals dels metges, el seu reconeixement professional i conciliació, inclosa la qüestió de les guàrdies de 24 hores, i es compromet a seguir treballant en aquestes millores, tant des de la negociació laboral com des de la transformació de l'organització del treball, han informat en un comunicat.
Fan émfasi en que en els últims anys s'han aconseguit acords que han suposat millores en les condicionis del col·lectiu, com l'augment de les plantilles un 15,67% en cinc anys; la reducció de la jornada laboral fins a les 1.642 hores anuals "en molts casos" (80 hores menys respecte dels acords anteriors); els increments retributius de les guàrdies d'entre el 25% i el 30%, a més de millores en complement, carrera professional i estabilitat laboral.
El Departament considera que les qüestions laborals han de negociar-se dins dels convenis col·lectius i la taula sectorial de l'Institut Català de Salut (ICS): "No es pot obrir una negociació laboral paral·lela a una vaga mentre existeix un conveni en negociació".
Recalquen que es manté un diàleg "obert i constant" amb el col·lectiu i que Catalunya disposa d'una taula de diàleg (que s'ha reunit 6 vegades el 2025) que permet abordar qüestions professionals i organitzatives, però que, recorden, no pot substituir els espais legalment establerts per negociar salaris i jornades.