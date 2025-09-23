El Govern trasllada el seu condol per la mort de dues persones a Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha trasllat el seu condol per la mort de dues persones, pare i fill, a Sant Quintí de Mediona (Barcelona) com a conseqüència de les intenses pluges de diumenge en algunes zones de Catalunya.
En una roda de premsa aquest dimarts posterior al Consell Executiu, ha explicat que tots dos van morir després que el cotxe on viatjaven fos arrossegat per la ràpida crescuda d'un riu.
Segons Paneque, les intenses pluges van provocar afectacions a diferents punts de Catalunya, sobretot a les comarques del Bages i l'Anoia.