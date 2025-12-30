El Govern i Tarragona impulsen la creació d'una comissaria mixta de Mossos i Guàrdia Urbana

La inversió estimada és d'1,6 milions d'euros i s'espera que les obres acabin a finals de 2028
El Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, juntament amb l'Ajuntament de Tarragona, han formalitzat aquest dimarts el conveni signat el passat 5 de desembre per crear una comissaria mixta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana a Tarragona.
Ha estat en un acte a Tarragona en el qual han participat la consellera d'Interior i Seguretat pública, Núria Parlon i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, segons informa el Govern en un comunicat.
L'objectiu és millorar l'atenció ciutadana, optimitzar recursos i reforçar la coordinació policial en un territori amb més de 145.000 habitants.
Parlon ha destacat que aquest nou equipament policial, situat a l'Estació d'Autobusos serà "un referent en coordinadió policial" i ha dit que aquesta coordinació és la millor manera de treballar la percepció de seguretat de la ciutadania.
Ha explicat que el cost de la instal·lació es repartirà al 50% entre la Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona: "Aquesta iniciativa suposarà una millora en l'atenció a la ciutadania: recollida de denúncies i una tasca de proximitat que respon a la dinàmica social, econòmica i cultural de Tarragona", ha emfatitzat.
Per la seva banda, Viñuales ha assenyalat que situar una comissaria de 800 metres en l'Estació d'Autobusos "té un efecte dissuasiu immediat".
UBICACIÓ I USOS
La futura comissaria se situarà en la planta -1 de l'edifici de l'estació, en la plaça Imperial Tàrraco, en un espai de 812,75 metres quadrats de titularitat municipal, i tindrà el seu accés principal pel carrer del Doctor Battestini.
Entre els usos previstos per a l'edifici estan els de vestíbul, recepció, espais per a denúncies ràpides, atenció a víctimes, despatxos polivalents, sala de reunions, vestidores, menjador i dependències específiques per a unitats d'investigació i urgències i emergències socials.
INVERSIÓ I CALENDARI
La inversió benvolguda és d'1,6 milions d'euros i la licitació està prevista a principis del proper any, per tal que durant l'inici del 2027 es pugui efectuar la seva redacció i que s'iniciïn les obres amb l'objectiu que estiguin llistes a la fi de 2028.
Aquest espai municipal ha estat cedit a la Generalitat per un termini de 50 anys i inclou el repartiment equitatiu de les despeses de manteniment, neteja i consums.