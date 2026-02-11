El Govern suspendrà les classes a les escoles i universitats aquest dijous per la ventada

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
La Consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat la suspensió de l'activitat educativa a les escoles, universitats i centres de secundària, a més de l'activitat esportiva a l'exterior i la sanitària no urgent per la previsió d'una forta ventada que es produirà durant tot el dia i afectarà "totes les comarques" de Catalunya.
Ho ha dit en una roda de premsa a la Conselleria aquest dimecres al migdia, després de la reunió del Comitè d'Emergències per valorar mesures restrictives per protegir la ciutadania del perill associat a ratxes de vent que poden superar els 100 km/h.
Parlon ha afirmat que s'aprovarà una resolució que entrarà en vigor aquest dijous des de les 00.00 fins a les 20.00 hores que permetrà l'aplicació d'aquestes mesures.
A més a més, la consellera ha recomanat a la ciutadania el teletreball i reduir al mínim la mobilitat a les carreteres, per facilitar així la tasca dels cossos d'emergències.
Per avaluar la situació, està prevista una altra reunió del Comitè d'Emergències a les 17.00 hores, en què es valorarà l'evolució de la previsió meteorològica i la possibilitat d'elevar l'alerta a emergència, a més d'implementar noves mesures restrictives.
EPISODI AMB DOS MÀXIMS
El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, ha subratllat que som davant una "ventada de màxima categoria" que ha començat aquest dimecres a la matinada amb ratxes que han arribat als 140 km/h al Vallès Oriental (Barcelona), els 115 km/h a Montserrat (Barcelona) i els 107 km/h a Miami Platja (Tarragona).
Segalà ha afirmat que es tracta del primer plat d'un episodi de vent que tindrà dos màxims; el primer aquest dijous, amb una situació de vent de component oest a totes les comarques de Catalunya "sense excepció" que obligarà a elevar el grau de perill a 5 i 6, el màxim previst.
Divendres serà una jornada de "treva", però el segon episodi arribarà dissabte amb vent de component nord al Pirineu, el Prepirineu, l'Empordà (Girona), les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, tot i que ha demanat centrar-se primer en l'episodi d'aquest dijous.
ES-ALERT AQUEST DIMECRES A LA TARDA
Després de la segona reunió del Comitè d'Emergències, Protecció Civil enviarà un missatge Es-Alert a tots els mòbils de Catalunya per informar sobre els riscos de l'episodi de vent, la primera alerta que s'envia en tota la història de Catalunya per aquest fenomen meteorològic, ja que fins ara s'havia fet per neu, pluja o risc químic.
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha recordat que també està activada la prealerta per fort onatge des de la zona de Tarragona fins a l'Empordà, i ha advertit de tenir precaució en excursions de muntanya, ja que també està activat el risc alt d'allaus.
Ara com ara, els Bombers de la Generalitat han atès més de 600 trucades relacionades amb 500 incidents per caiguda d'arbres i problemes a les façanes, sense que s'hagi produït cap ferit.
L'episodi que es preveu per a aquest dijous és similar al que es va produir el 2014, quan van morir dues persones a Terrassa (Barcelona) i una a Vandellòs (Tarragona) pels efectes del vent, que va arribar a superar els 150 km/h.